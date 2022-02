Dansk Erhverv: Vi skal sikre en ligelig kønsfordeling, men ikke med kvoter

I interesseorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv ser man positivt på regeringens ønske om at lave lovgivning for at sikre en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i danske bestyrelser og ledelser.

Men det skal gøres på den rigtige måde, understreger de.

Tirsdag begynder behandlingen af et lovforslag fra regeringen om at pålægge virksomhederne at lave måltal for en mere ligelig kønssammensætning. Men mandag sagde ligestillingsminister Trine Br