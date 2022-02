Døde og magre havfugle skal undersøges: Mulig klimasammenhæng

- Vi mistænker, at det har noget med klimaforandringer at gøre, og at fuglene har svært ved at få den føde, som de normalt får, siger Ib Krag Petersen.

Den umiddelbare årsag til, at fuglene driver i land, er storme som blandt andet Malik. Stormene både presser fuglene og kan betyde, at færre døde fugle synker til bunds, forklarer Ib Krag Petersen.

- Det er noget, som vi samarbejder imellem landene om at prøve at finde årsagen til.

- Vi ser nu, at der er landdrivninger af døde fugle ikke bare her i Danmark, men også i England, Skotland, Norge, Belgien og Holland.

Ib Krag Petersen skal nu være med til at undersøge fuglene på et laboratorie. Her undersøges de for blandt andet fugleinfluenza og for, om de generelt er svækkede.