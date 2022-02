Truet og sjælden mosart er fundet i dansk nationalpark

En sjælden og truet art er fundet i Danmark for første gang i over 40 år.

Forskere fra Københavns Universitet har i 1981, 2001 og igen i 2021 undersøgt floraen i Maglemosen systematisk for derefter at udgive en rapport om udviklingen på stedet.

Mosarten, der hører under gruppen af levermosser, er sjælden, og er på den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN’s røde liste. Her er den i kategorien ”næsten truet”.

En oversigt, der er lavet af Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, viser, at der er registreret 659 forskellige arter mos i Danmark.

- En systematisk eftersøgning af arten i Maglemose har vist, at den kun vokser i laggen, hvor surt vand er i svag bevægelse, på basis af større blåtoptuer (en græsart, red.), lige over vandspejlet, fremgår det af rapporten, der er udgivet i år.

Overblikket stammer fra 2019, hvor en biolog ved navn Irina Golberg så nærmere på 447 af mosserne for at vurdere, hvor truet de hver især var.

91 arter (cirka 20 procent) endte i kategorierne regionalt uddøde, kritisk truede, truede, sårbare eller næsten truede.

228 (51 procent) var livskraftige med mindre fare for at uddø end de rødlistede. Der var for få data til, at biologen kunne angive en status for de resterende 128 mosarter (cirka 29 procent).