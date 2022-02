Efter 10 års modstand fra skiftende regeringer, siger ligestillingsminister Trine Bramsen i mandagens Jyllands-Posten, at hun og regeringen nu bakker op om et EU-forslag, der skal sikre mindst 40 pct. af hvert køn i bestyrelserne for de største virksomheder.

Samtidig skal Folketinget i denne uge begynde at behandle et lovforslag fra regeringen, der bl.a. går ud på at pålægge offentlige institutioner og virksomheder med mere en 50 ansatte at opstille måltal for kønssamme