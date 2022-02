Indvandrerkvinder føder færre børn end danske kvinder

Ifølge avisen er kurven for ikkevestlige indvandrerkvinders fertilitet kun gået nedad de seneste 30 år. Men det er første gang, at kurven er under kurven for danske kvinder.

Den udvikling er naturlig, siger Anika Liversage, seniorforsker ved Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

For når indvandrere fra lande, hvor kvinder får mange børn, flytter til et land som Danmark med lave fødselstal, sker der en naturlig tilpasning.

Men det handler ikke om, at indvandrere dermed har præcis samme syn på familien som danskere, siger hun.