Det vil sige, at lidt over hver fjerde test det seneste døgn har været positiv.

- Der er fortsat smitte i samfundet, men det giver ikke anledning til voldsom sygdom. Så jeg synes ikke, at vi skal være bekymret.

Til gengæld kan de over 1500 indlagte med coronavirus godt mærkes på hospitalerne.

- Det giver helt sikkert en udfordring med at få isoleret de smittede patienter, siger Christian Wamberg.

Han fortæller videre, at hospitalsvæsenet er ramt af mange smittede medarbejdere.

- Og så er der den her pukkel, vi skal til at have kigget lidt på, som så bliver næste udfordring for hospitalsvæsenet, siger han.

Der er taget 45.749 kviktest - antigentest - men de tæller ikke med i den samlede opgørelse på grund af for stor usikkerhed med resultatet.