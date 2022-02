Den seneste tid har SSI’s måde at opgøre de coronarelaterede dødsfald på været til debat. Dør man inden for 30 dage efter at være testet positiv i en PCR-test, tæller man automatisk med i statistikken, også selv om den egentlige dødsårsag er noget andet end covid-19.

Når en person dør i Danmark, laver en læge et ligsyn. Lægen udfylder herefter en dødsattest med oplysninger om dødsfaldet. Det er disse oplysninger, der med typisk et par ugers forsinkelse kan læses i Dødsårsagsregisteret.

- Vi har en stor smitte, men det er en misforståelse, at vi har en høj dødelighed. Vi har analyseret de seneste tal fra Dødsårsagsregisteret for at forklare omverdenen, at vi ikke har en høj, eksplosiv dødelighed, siger Lasse Vestergaard.

Nyheden fra SSI kommer, efter at de danske coronarelaterede dødsfald har været til stor debat internationalt. Det er de seneste uger især sket på det sociale medie Twitter, hvor data ifølge SSI er blevet misfortolket. Også af fagprofessionelle.