Dermed er det tredje dag i træk, at antallet af bekræftede coronatilfælde falder.

35.658 er testet positive for covid-19 det seneste døgn. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) fredag.

Han henviser til, at der fra slutningen af januar og indtil for en uge siden har være dage med over 55.000 nye tilfælde.

- Når man kigger på de regionale data, så falder tallet i alle regioner. Så tallene er faldende, siger Eskild Petersen.

De smittede er fundet på baggrund af 121.115 PCR-prøver. Det betyder, at 29 procent af de testede har vist sig at være smittet.

Tallet kendes også som positivprocenten, og når næsten tre ud af ti testede bekræftes smittet, er det meget højt, mener professoren.