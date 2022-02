Togtrafikken i dele af Jylland vil køre som normalt trods Nora

Kun togtrafikken i Nordjylland stod til at gå fri, da Banedanmark torsdag kom med sin melding. Det er nu udvidet til også at gælde dele af Midtjylland.

På DSB’s hjemmeside står der fredag middag, at S-togene på grund af stormen vil køre med nedsat hastighed fra fredag aften til lørdag formiddag.

- Du kan derfor opleve længere rejsetid på S-togene, skriver DSB.

Stormen Nora ventes at ramme den sydlige del af Danmark mest. Her har DMI varslet om storm med vindstød af orkanstyrke fra fredag aften klokken 21 til klokken 3 om natten.

Sund & Bælt, der står bag Storebæltsbroen, har oplyst, at der er en risiko for, at Storebæltsbroen bliver lukket for vindfølsomme køretøjer i tidsrummet 22 til 00 fredag og i tidsrummet 5 til 7 lørdag morgen.

Der er dog også en risiko for, at broen må lukke for vindfølsomme køretøjer tidligere end det.