Når færre coronatestes, bliver spildevandsprøver vigtigere

Det betyder, at et andet redskab i smitteovervågningen kommer til at spille en større rolle: Overvågningen via spildevand, og det vil være et godt alternativ, mener seniorforsker Steen Ethelberg, Statens Serum Institut.

Hidtil har test været et af de vigtigste værktøjer til at overvåge smitten.

Det fungerer ved, at der tre gange om ugen bliver taget prøver fra flere end 200 rensningsanlæg landet over.

- I sidste uge kunne vi for eksempel se, at kurverne over coronavirus i spildevand, som ellers kun er gået op og op, begyndte at vende på Sjælland.

- Det tyder på og understøtter en vurdering af, at smitten har toppet i København og omegnskommunerne. Mens man af spildevandsprøverne fra Jylland – specielt uden for Aarhus – kan se, at kurverne over coronavirus i spildevand stadig stiger.

Mens man altså kan følge, om smittetrykket går op eller ned i forskellige dele af landet, er der også grænser for, hvad overvågningen kan vise:

- Man får gennemsnitsmålinger om borgere i en by, og man kan ikke se, hvem der bærer smitten. Derudover er der en vis variation i, hvor meget virus der udskilles via afføringen, siger seniorforskeren.