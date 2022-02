Venstre vil have mere fart på efterforskning af spionsag

Der skal fut i efterforskningen af sagen mod den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, som torsdag er blevet løsladt efter flere måneders varetægtsfængsling.

Det siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

- Venstre opfordrer til, at anklagemyndigheden og regeringen afklarer sagen hurtigst muligt, så der kan komme ro om vores efterretningstjenester. Danmark er ikke tjent med at have de her skygger hængende over sig, siger hun i en skriftlig kommentar.