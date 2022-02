Prinsesse Benedikte er testet positiv for corona

Kongehuset fortæller, at det følger sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Prinsesse Benedikte, søster til dronning Margrethe, er testet positiv for corona.

Sygdommen rammer prinsessen midt i vinterferien, hvor der ellers var lagt flere planer, skriver Billedbladet.

Blandt andet skulle hun fredag aften have været i Folketeatret for at overvære forestillingen ”Fra regnormenes liv”.

Det må dog vente, til prinsessen igen er ude af sin isolation.

Dronning Margrethe kunne søndag i sidste uge ophæve sin coronaisolation, efter at hun nogle få dage tidligere var testet positiv for corona.

Det er ikke første gang, at det danske kongehus er ramt af coronavirus.