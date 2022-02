DSB fjerner markeringer om ensretning på alle stationer

Niels-Otto Fisker afviser dog ikke, at markeringerne på et tidspunkt vil vende tilbage på stationerne.

- Skulle corona eller andre pandemier ramme igen, vil vi sætte nye markeringer op, siger han.

DSB har ikke kun valgt at fjerne markeringer om færdselsretning. De har også valgt at fjerne andre skilte.

Det drejer sig for eksempel om skilte, der minder passagerer om at bruge mundbind, samt skilte, der på anden måde hang sammen med de restriktioner, der blev ophævet 1. februar.

- Vi har haft utrolig mange skilte oppe under pandemien. De ting, der opfordrer til god rejseadfærd og at passe på hinanden, fortsætter vi med at have, siger Niels-Otto Fisker.