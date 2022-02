23 pct. af danske kvinder mellem 15 og 49 år, der er eller har været i et parforhold, melder, at de på et tidspunkt har været udsat for seksuel og/eller fysisk vold i deres parforhold. For hele verden gælder det 27 pct.

Det viser et nyt globalt studie, som netop er blevet publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet, og som netmediet Videnskab.dk har beskrevet.