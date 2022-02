Utilfredse bagagefolk forhandler igen efter SAS-strejke

Efter tre dages strejke i luftfartsselskabet SAS har bagagefolkene i SAS Ground Handling (SGH) og ledelsen taget det indledende skridt i nye forhandlinger. Det skriver Fagbladet 3F. Tillidsrepræsentanten for SGH, Kim Buchholdt, mødtes onsdag klokken 13 med den administrerende direktør i SGH, Hans Henrik Spangenberg, for at diskutere, hvordan man kommer videre efter strejken.

Det sker, efter at 400 bagagefolk fra SGH mandag nat sluttede tre dages rekordlang strejke. Dog med en forventning om nye forhandlinger. Strejken opstod, efter at SAS har sat lønningerne ned med 10 procent for nyansatte og kolleger, der har været væk fra arbejdet som følge af coronakrisen. Det svarer til cirka 3000 kroner om måneden, skriver Fagbladet 3F. Utilfredsheden har været stor. - De føler ikke, at SAS har vist reel forhandlingsvilje, kun udstukket ultimative krav. Folk fortæller om en følelse i maven af, at SAS har udnyttet coronakrisen til at stramme tommelskruerne for meget, sagde Kim Buchholdt tirsdag til Fagbladet 3F.

Dårlige arbejdsforhold med skiftende og uforudsigelige arbejdstider er også en del af forklaringen, lyder det videre fra tillidsmanden. Han er desuden formand for Ekspeditionsarbejdernes Klub. De har lavet mange aftaler med SAS gennem tiderne og overlevet flere store kriser. I en meddelelse til 3F oplyser klubben, at det på mødet blev aftalt at invitere folk fra 3F’s hovedforbund og Dansk Industri med til næste møde. På klubbens hjemmeside ligger der en liste med de ansattes ønsker til forhandlingerne. Der er blandt andet tale om lige løn til alle, faste hold, fri hver anden weekend og længere vagter, så det bliver nemmere at balancere arbejds- og fritidsliv. Formand for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen er positiv over for forhandlingerne.

- Der er jo helt åbenlyst en tillidskrise mellem medarbejdere og ledelse. Forhandlingerne er et vigtigt skridt i retning mod at få genoprettet tilliden, siger han til Fagbladet 3F. Han oplyser, at forhandlingerne finder sted i uge otte eller ni.

/ritzau/