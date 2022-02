To stormlavtryk har retning mod Danmark og får Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, til at udsende varsler om »voldsomt vejr«.

»Den første rammer i nat og i morgen tidlig. Men det er opdelt – ikke alle får den kraftige blæst,« siger vagthavende meteorolog ved DMI Frank Nielsen.

Især det sydlige Danmark skal forberede sig, når det første, kraftige blæsevejr rammer landet i løbet af natten. DMI forventer stormende kuling fra vest med vindstød af stormstyrke, hvilket normalt betyder, at tagsten blæser ned, at store grene knækker, og at der er »stor sandsynlighed« for, at broer må lukkes for trafik.