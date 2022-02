Hver anden i Østdanmark skønnes coronasmittet siden november

Samlet set regner seruminstituttet sig frem til, at 44 procent af den raske voksne befolkning mellem 18 og 72 har været smittet, siden omikronvarianten ramte landet. Det skete i november sidste år.

- Smitten i Region Hovedstaden og også Region Sjælland har været højere end i resten af landet. Det anslås, at 50 procent nu har været smittede, siger han i en pressemeddelelse på instituttets hjemmeside.

Tallet er et gennemsnitstal. Ser man på de enkelte regioner, er hovedstaden i top med 52 procent.

Det er svært præcist at fastslå, hvor mange der har været smittet, fordi mønsteret af test har ændret sig.

Med omikronvarianten oplever flere, at de slet ikke får symptomer på coronavirus.

Derfor bliver de ikke testet og indgår således ikke i de daglige smitteopgørelser.

Samarbejdet med blodbankerne skal gøre seruminstituttet i stand til at pejle sig ind på, hvor stort det såkaldte mørketal af smittede er.

Seruminstituttet skønner ud fra analyserne af donorblodet, at mørketallet udgør mellem en tredjedel og halvdelen af alle infektioner.

Statens Serum Institut understreger dog, at der er tale om et skøn, og at tallene er behæftet med betydelig usikkerhed.