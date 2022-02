Flemming Platz, der er pressechef i SSI forklarer, at det sker, efter at folk på Twitter har misfortolket SSI’s data.

- Vi har siden genåbningen af Danmark oplevet en enormt stor international interesse for Danmark.

- Vi ser nu, at der er et liv på sociale medier, især Twitter, hvor rigtig mange kigger i vores retning, ser ind i vores data og misfortolker den. Det er også blandt fagprofessionelle, siger han.

Et eksempel er den amerikanske epidemiolog Eric Feigl-Ding, der tirsdag skrev på Twitter, at danske politiske ledere måtte have mistet forstanden, fordi antallet af døde med coronavirus var stigende, efter at Danmark havde fjernet restriktionerne.