- Det har været en voldsom oplevelse. Branden er ved at være slukket, men der foregår stadig efterslukning, siger vagtchefen.

Han kan ikke sige, hvor mange af de ti der henholdsvis er til observation eller behandling, ligesom han ikke kan oplyse om køn og alder på de berørte personer.

Den afdøde person er voksen, men politiet kan ikke komme det nærmere, da de pårørende stadig er ved at blive underrettet.

Det er ifølge vagtchefen for tidligt at udpege en brandårsag. Men de tidlige undersøgelser peger i retning af, at der ikke er foregået noget kriminelt.

- Lige nu er det for varmt at undersøge stedet. Når brandvæsenet har overstået efterslukningsarbejdet, overgår det til vores brandteknikere, der vil forsøge at klarlægge årsagen, siger Jakob Tofte.