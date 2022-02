Sjælden fugl set første gang nogensinde på dansk jord

Flere hundrede mennesker er taget til Selsø Sø på halvøen Hornsherred for at se den udryddelsestruede art.

En mindre sensation blandt fugleentusiaster har ramt Danmark. For første gang nogensinde er den hvidhovedet and spottet på dansk jord, hvilket har sendt flere hundrede begejstrede fugleentusiaster til Selsø Sø i Hornsherred, hvor fuglen opholder sig. Det bekræfter Rasmus Strack, som er ornitolog og medlem af ornitologfællesskabet Club300, overfor TV 2 Lorry.

- Det er meget vildt. De sidste 25 år har vi tænkt, at den kunne dukke op i Danmark, hvis vi var heldige. - I dag har jeg fået at vide, at der har været over 150 mænd og kvinder forbi Selsø Sø for at se den, og i går var der i hvert fald 100, siger han. Den hvidhovedet and er en dykkerand, som er cirka 45 centimeter lang. Hannen har et hvidt hoved med sort krone, et blåt næb og rødgrå fjerdragt, mens hunnen adskiller sig med sit mørke næb. Den hvidhovedet and er tidligere blevet set i Polen og syd for Danmark, inden den krydsede den danske grænse.

Dog ikke alene. Den har nemlig fået sig en rejsemakker i form af en amerikansk skarveand, som formentlig er årsagen til, at den hvidhovedet and er kommet til Danmark. - Den har slået sig sammen med en amerikansk skarveand. De har det med at komme lidt længere nordpå, og så har den taget den hvidhovedet and med sig. Det ser dog desværre ud, som om den hvidhovedet and må undvære sin rejsemakker fremover. Det skyldes, at den amerikanske skarveand er en invasiv art, som ifølge EU-regler skal skydes. Ellers risikerer man, at den parrer sig med den hvidhovedet and, og dermed truer den sjældne arts overlevelse. Ifølge Rasmus Strack er der ingen chance for, at den hvidhovedet and etablerer sig i Danmark.

- Den hvidhovedet and er en gæst, der hører til i Sydeuropa. Den er kommet på et sjældent besøg, men den kommer ikke til at slå sig ned i Danmark, siger han.

/ritzau/