Østre Landsret lukkede dørene og sendte pressens repræsentanter uden for døren, da tre landsdommere tirsdag indledte behandlingen af spionchef Lars Findsens fængsling i lækagesagen. Han kræver at blive løsladt.

Retsformanden, landsdommer Kaspar Linkis, sagde, at dommerne endnu ikke havde været sagen igennem, men havde været på »strejftogt« i materialet og havde dannet sig et indtryk, som var tilstrækkeligt til at træffe afgørelse om, at dørene skulle lukkes.