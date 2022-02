Smittetilfældene er fundet i 91.636 PCR-test, hvilket betyder, at 32,16 procent af dem påviste smitte. Tallet kaldes også positivprocenten, og det er den højeste på én dag siden begyndelsen af pandemien.

Der er dog udført meget få test sammenlignet med de foregående uger. Man skal tilbage til begyndelsen af januar 2022 for at finde seneste dag, hvor der kom svar på under 100.000 PCR-test.

Indlæggelsestallet er skudt i vejret med 109 flere indlæggelser mandag sammenlignet med søndagens tal. Det betyder, at der mandag er 1465 personer, som har en positiv PCR-test, der er indlagt.

Det er dog langtfra alle, der er indlagt på grund af covid-19. En rapport fra Sundhedsstyrelsen viste i januar, at mellem 30 og 40 procent af de indlagte med covid-19 var indlagt af en anden årsag end coronavirusset.