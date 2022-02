Partier vil stoppe statens milliardindtægter på studielån

Beløbet op de 2,8 milliarder kroner er næsten en fordobling fra perioden 2011 til 2016. Her var renteindtægterne ved studielån på 1,5 milliarder kroner, skriver Information.

Det viser et nyt svar fra Folketingets skatteudvalg, skriver Information.

Uddannelses- og forskningsministeriet forventer også at tjene godt to milliarder kroner på studielån de næste fire år. Det viser et svar til Uddannelses- og Forskningsudvalget.

Men det er problematisk, at staten tjener så mange på studielån til studerende. Det mener flere af regeringens støttepartier samt Dansk Folkeparti.

Enhedslisten vil således sænke renten og mener ikke, at det skal være ”en forretning for staten at gældsætte studerende”. Det siger Victoria Velásquez, Enhedslistens uddannelsesordfører, til Information.