Forsvarer fortsat

Han er ikke færdig. Høyer er stadig i fuld gang som advokat, og sidste år vandt han Dreyers Fonds Hæderspris for sin mangeårige juridiske indsats.

Over for brancheorganisationen Danske Advokater løftede han i den forbindelse lidt af sløret for, hvorfor han netop valgte at blive forsvarsadvokat.

»Vi havde to gårde, så der var mange ansatte. Mine forældre tog sig altid af de svage, og vagabonderne blev også inviteret indenfor. Min mors udprægede retfærdighedssans udviklede min, og det gjorde studenteroprøret også, selv om det på mange måder gik for langt. I hvert fald fik jeg tidligt en oprørstrang og især mod mægtige modstandere, som det ofte er i straffesager, hvor en tiltalt står over for staten som anklager,« lød det fra Høyer.