Det er fjerde dag i træk, at antallet af smittede i den daglige opgørelse fra Seruminstituttet falder.

Det betyder, at andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - er 28,83.

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi, ser klare tegn på, at epidemien har nået sit toppunkt, når det gælder hovedstaden.

Antallet af coronaindlagte på intensivafsnit er det seneste døgn faldet med 5 til 25 personer. Heraf får otte hjælp af en respirator til at trække vejret.

Men der formodes at være et stort mørketal, fordi nogle ikke får symptomer og ikke lader sig teste.

- Epidemien er tæt på at have toppet i København, og vi ser nu også et fald i antallet af nye indlæggelser i hovedstadsområdet.

- Der vil gå yderligere to til tre uger, før vi vil se et udtalt fald i Jylland, forudser han.

Der er 30 coronarelaterede dødsfald det seneste døgn. Det er dødsfald, hvor personen 30 dage forinden har fået en positiv coronatest.

Seruminstituttet har tidligere anslået, at cirka en tredjedel af dødsfaldene skyldes andre årsager end corona.

Spørger man Viggo Andreasen, går det den rigtige vej med bekæmpelsen af coronavirusset - takket været vaccinerne og den udbredte immunitet i kraft af mange smittede.

De sidste to år med corona har ifølge lektoren vist, at vi bliver hjulpet af den såkaldte sæsoneffekt.