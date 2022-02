Der var fra tidligt søndag morgen sat flere forskellige slags biler ind for at flytte dem.

Det var ambulancer, siddende og liggende patienttransporter og store taxaer at vælge mellem. Transporttypen afhang af patienternes tilstand, og det viste sig, at det var 15 ambulancer og to siddende patienttransporter, der blev brug for.

I køretøjerne var der en læge med for at sikre, at det hele kørte gnidningsfrit.

To af patienttransporterne var med intensivpatienter, som blev kørt til det nye supersygehus med politiledsagelse.

Søndag omkring klokken 10 var der ikke opstået nogen problemer med kørslerne, fortalte supersygehusets pressevagt. Det gik ”som smurt i olie”, lød det.

Og ikke længe efter - klokken 10.40 - var flytningen overstået. Der var 49 patienter i Holstebro, heraf blev 5 udskrevet, mens de resterende 44 blev kørt de cirka 35 kilometer til Gødstrup.