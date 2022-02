Bilflåde flytter syge til nyt jysk supersygehus

Der er søndag formiddag fuld gang i at få flyttet alle patienter fra hospitalet i Holstebro til det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning.

Derfor har der fra tidligt søndag morgen været sat flere forskellige slags biler ind for at flytte dem.

De skal rykkes til det nye sygehus, der skal erstatte to eksisterende sygehuse i henholdsvis Holstebro og Herning.

Da han søndag ved 07.30-tiden var ved at blive kørt ind i de nye bygninger, blev han mødt af hospitalets sygeplejefaglige direktør, Ida Götke, der gav ham blomster.

Det er ambulancer, siddende og liggende patienttransporter og store taxaer. Transporttypen afhænger ag, hvor syge patienterne er. I alle køretøjer er der en læge med for at sikre, at transporten kører gnidningsfrit.

Søndag omkring klokken 10 er der ikke opstået nogen problemer med kørslerne. Det fortæller supersygehusets pressevagt.

Det går ”som smurt i olie”, lyder det.

Planen er, at der skal flyttes en patient hvert femte minut. Opgaven ventes at være overstået ud på eftermiddagen.

Regionshospitalet Gødstrup er udelukkende indrettet med enestuer. Men forventningen er, at langt størstedelen af hospitalets patienter bliver ambulante patienter, der altså ikke har behov for indlæggelse.