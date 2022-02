En uge efter, at både Mia Skadhauge Stevn og Oliver Ibæk Lund forsvandt i Aalborg, vil danskere i flere byer bruge nogle timer af deres søndag på at samles for at mindes de to unge mennesker.

Allerede tidligt søndag morgen gik 150 til 200 personer på gaden i Aalborg med fakler i en tryghedskæde for at mindes de to afdøde, men også for at skabe tryghed for byens unge.