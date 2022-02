Ambulancer i pendulfart med patienter til supersygehus

Det mere end 100 år gamle sygehus i Holstebro lukker, og patienterne skal overføres til det nye sygehus, der skal erstatte to eksisterende sygehuse.

Der er tale om cirka 50 patienter fra sygehuset i Holstebro. De seneste to uger har man brugt på at flytte inventar og udstyr.

Men søndag morgen skal det efter planen stå klar til at modtage de første patienter.

- Jeg har ikke prøvet at være med til noget, der har været så nøje planlagt, siger narkoselæge Rikke Mærkedahl.

Men søndag er det ikke materiel, men mennesker, det handler om.

Og det kræver ifølge narkoselægen helt særlige hensyn.

- Der er nogle af de dårligste patienter, og de har brug for at ligge ned under transporten, siger hun.

Hver ambulance medbringer også en læge, der kan tilse patienten.

- Ved at flytte alle patienter på én dag kan vi nedbringe det, vi kalder nede-tiden, hvor vi ikke er i fuld drift, siger Rikke Mærkedahl.

Når flytningen af patienter fra Holstebro er klaret, vil næste skridt være at flytte det eksisterende sygehus i Herning til Gødstrup.

Det kommer til at ske i perioden fra 7. marts til 20. marts.

For en del af medarbejderne er det forbundet med stort vemod at sige farvel til Holstebro Sygehus.