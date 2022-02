Stor søgning til Natteravne i kølvandet på forsvundne unge

Sagerne om Mia og Oliver, der forsvandt efter byture, har øget interessen for at blive frivillige Natteravne.

Der har været en markant stigning i antallet af personer, der ønsker at blive frivillige hos Natteravnene. Det oplyser kommunikationskonsulent Jakob Bové, Natteravnenes Landssekretariat. - Vi kan konstatere, at vi her i løbet af de seneste ti dage har fået 80 henvendelser fra folk, der ønsker at blive natteravne, heraf omkring 40 i Aalborg, siger han.

Det hænger ifølge kommunikationskonsulenten formentlig sammen med de to sager om Oliver Ibæk Lund og Mia Skadhauge Stevn, der i starten af februar forsvandt efter byture i Aalborg. Politiet formoder, at 21-årige Oliver var udsat for en ulykke, hvor han faldt i vandet og druknede. Den 22-årige kvinde forsvandt efter en bytur, og efterforskningen har senere vist, at hun blev dræbt. To mænd er sigtet for drabet. Natteravnene er frivillige, der iført karakteristiske gule jakker går ture i nattelivet og holder øje med, om der er unge med brug for hjælp.

Marianne Holmsgaard er formand for lokalforeningen af Natteravnene i Aalborg.

Hun er ikke i tvivl om, at de mange henvendelser kommer på baggrund af de to tragiske sager. - Det bliver begrundet med de seneste begivenheder. Der er ingen tvivl om, at det har noget med det at gøre. Det er personer, der er bestyrtet over det, som er sket, og som gerne vil gøre en forskel, siger hun. Før tragedierne indtraf, var man 28 frivillige i lokalforeningen. Men nu er der ifølge sekretariatet kommet 39 nye til, der ønsker at blive Natteravne. Der er altså tale om mere end en fordobling. Det gør det ifølge lokalformanden muligt at øge indsatsen. Blandt andet ved at sende flere hold ud og øge det tidsrum, hvor de frivillige patruljerer.

- I lyset af de to sager har vi særligt et øje på de unge, der går alene. Uanset om det er drenge eller piger. - Og vi har også et særligt øje på de unge, der ikke lige er i festzonen, men færdes lidt afsides steder, hvor der ikke er hverken dørmænd eller politi, siger hun. På landsplan er der 150 lokale afdelinger af Natteravnene med samlet set cirka 4000 frivillige.

/ritzau/