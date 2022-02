Sundhedsstyrelsen oplyste fredag, at antallet af indlagte med alvorlig coronarelateret luftvejssygdom er faldet til mellem 200 og 250 hen over de seneste 14 dage.

Sundhedsstyrelsen meddelte fredag, at man ikke vil udbrede et fjerde vaccinestik.

Det giver god mening, vurderer professor i vaccinedesign Camilla Foged, Københavns Universitet.

- Vi står et godt sted i epidemien. Smitten er faldende i Østdanmark, men stadig stigende i Vestdanmark.

- Vi kan se, at smitten specielt er faldende blandt børn.

- Jeg tror, det er et spørgsmål om et par uger, og så vil vi se et fald over hele linjen. Og så har vi sæsoneffekten fra foråret med os, siger hun.

Professoren kan godt forestille sig, at et fjerde vaccinestik kan komme på tale til efteråret til de ældste og mest sårbare. På linje med en influenzavaccine.