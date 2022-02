Arbejdsnedlæggelse giver udskudte SAS-fly på stor rejsedag

SGH er et selskab under SAS med ansvar for at håndtere bagage.

De fleste stod i en periode til at skulle lette klokken 09. Nogle få fik tilsyneladende luft under vingerne. Af lufthavnens hjemmeside klokken 09.20 fremgik det, at 15 SAS-fly havde fået udskudt afgangen.

Størstedelen stod da til at lette mellem 09.30 og klokken 10.00.

Grunden til at nogle kan komme afsted, selv om der er arbejdsnedlæggelse, er, at SGH ifølge lufthavnen har kaldt nogle ledende medarbejdere ind til at stå for nogle af opgaverne, mens de andre holder fagligt møde.

De berørte flyafgange er blandt andet nogle med destination i de øvrige nordiske lande, Alicante i Spanien, Genève i Schweiz og Milano i Italien.

Det er lørdag formiddag uvist, hvornår de ansatte med ansvar for bagagehåndtering vender tilbage til arbejdet.