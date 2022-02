Flere heste har mistet livet i brand på Krabbesholm Gods

- Branden er opstået i en staldbygning, og den seneste melding fra brandvæsnet er, at det er lykkedes at forhindre den i at brede sig til de øvrige bygninger, siger vagtchef Boye Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Vagtchefen fortæller, at en person fra stedet har forsøgt at redde de opstaldede heste ud, og i den forbindelse er de blevet udsat for røg.

- Der skal ikke ret meget røg til, for at der kan være risiko for røgforgiftning, så vedkommende bliver bragt på skadestuen, siger Boye Rasmussen.