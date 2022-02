Færre indlagte har alvorlig coronasygdom

Sundhedsstyrelsen fortæller fredag, at antallet af indlagte patienter, der har en alvorlig luftvejssygdom er faldet til mellem 200 og 250 hen over de seneste 14 dage.

Men det betyder ikke, at der også er flere alvorligt syge blandt dem, tværtimod.

- Det skyldes, at omikron-varianten i mindre grad fremkalder en nedre luftvejsinfektion, og at den danske vaccinationsindsats virker, siger Agnethe Vale Nielsen, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Her forventer man desuden, at antallet vil være stabilt et par uger, hvorefter det vil falde yderligere.

Det betyder dog ikke, at sygehusene helt går fri af ekstra belastning som følge af corona.