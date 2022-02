Stearinlys, tulipaner og roser. Massevis af danskere forsøgte fredag at udtrykke deres sympati og sorg foran den Netto-butik på Vesterbro i Aalborg, hvor den 22-årige Mia Skadhauge Stevn blev set for sidste gang på et overvågningskamera.

Det var her, at den unge sygeplejerskestuderende efter en nat i Jomfru Ane Gade søndag morgen steg ind i en mørk bil for kort efter ifølge politiets opfattelse at blive offer for et drab. En tragisk skæbne, der nu sætter spor.