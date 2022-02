22-årig kvinde dræbt: Drabssigtet mand forbliver løsladt

Vestre Landsret har fredag valgt at stadfæste kendelsen mod en 36-årig mand, der er sigtet for drab, men løsladt i sagen om den 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Dermed forbliver manden løsladt på trods af, at anklageren efter torsdagens grundlovsforhør kærede byrettens beslutning til Landsretten. En anden 36-årig mand blev ved grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger.

De to er sigtet for sammen at have dræbt den unge kvinde efter »forudgående aftale« på et ukendt tidspunkt mellem hendes forsvinden søndag morgen kl. 06.09 og frem til deres anholdelse onsdag kl. 11.20.

Politiet meddelte torsdag aften, at det har fundet ligdele i Dronninglund Storskov. Politiet formoder, at der er tale om 22-årige kvinde.