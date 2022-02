Skoler og dagtilbud kan snart droppe ugentlige test

Elever og lærere behøver ikke længere at blive testet to gange om ugen fra 21. februar, oplyser ministeriet.

Elever og ansatte i dagtilbud og på skoler kan snart sige farvel til vatpinde og podning. Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer fra den 21. februar nemlig ikke længere til de ugentlige screeningstest. Myndighederne har indtil nu opfordret til, at elever og ansatte lod sig teste for corona to gange ugentligt, uanset om man havde symptomer eller ej. Men det er slut fra den 21. februar.

Opfordringen stopper for elever og medarbejdere i dagtilbud, på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) glæder sig over, at det nu er muligt at lægge de ugentlige test på hylden. - Det er endnu et skridt mod en normal hverdag, siger hun i en pressemeddelelse. Børne- og undervisningsministeren roser elever og personale for, at det nu er muligt ikke længere at opfordre til de ugentlige test. - Sygdommen er stadig i blandt os, og mange er syge i øjeblikket, men takket være en stor indsats fra både elever og personale kan vi se lyset forude, fortsætter hun i pressemeddelelsen.

Selv om der ikke længere opfordres til to ugentlige test for corona, vil det stadig være muligt for dagtilbud og skoler at uddele selvtest til elever og medarbejdere ved særlige tilfælde.

Det gælder for eksempel, når der er smitte i en skoleklasse, eller hvis elever og ansatte på anden måde er øvrige kontakter til en smittet. Assisteret podning og selvpodning under supervision på grundskoler, efterskoler og frie fagskoler vil også udfases hurtigst muligt. Beslutningen om ikke længere at opfordre til de ugentlige test kommer på baggrund af rådgivning fra den faglige referencegruppe.

/ritzau/