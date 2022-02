Aftale om at nedbringe venteliste på 100.000 tager mindst et år

100.000 patienter venter på en operation, og det vil tage et år at nedbringe puklen. Staten samler regning op.

Det vil i hvert fald tage et år at nedbringe ventelisten på 100.000 patienter, der venter på en operation for eksempelvis synet eller et knæ. Det forventer regeringen, der præsenterer en ny aftale fredag formiddag sammen med regionerne, der driver langt størstedelen af sygehusvæsenet. - Vores ambition er, at vi skal have denne pukkel væk i løbet af 2022. Vi ved, at der stadig er meget pres på sygehusene.

- Den regning, har vi aftalt, den håndterer vi. Fra statens side betaler vi den regning, det kommer til at koste, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Finansieringen findes i pengekassen for coronaudgifter, uddyber han uden at svare på, hvad regningen ventes at blive. - Opgaven er for vigtig til at lade os definere af et prisloft, siger Magnus Heunicke. Pengene går til betaling for overarbejde, og at private sygehuse bidrager. Det har eksempelvis Enhedslisten talt imod, selv om der langvarig tradition for at bruge det private i sundhedsvæsenet.

Ventelisten skyldes overarbejde i forbindelse med coronavirus, sygeplejerskestrejke og generelle udfordringer i sygehusvæsenet. Regionerne håber, at de ansatte i sundhedsvæsenet vil bidrage. - Vi er meget, meget opmærksomme på, at det er patienter, som venter, der er påvirket af smerter, de får en dårligere livskvalitet, har svært ved at gå på arbejde eller lege med børnebørnene. - Det kommer til at tage tid det her. Det kommer i hvert fald til at tage 2022. Vi vil gerne afvikle ventelisterne så hurtigt som muligt, men der kan også være områder, der er så presset af patienter, der venter, så det kan trække længere ud, siger formand Stephanie Lose (V). Ministeriet har ikke kunnet oplyse, hvor mange operationer der var af samme type før corona. Ifølge sundhedsøkonom Jes Søgaard fra Syddansk Universitet, var der i alt to millioner operationer i Danmark i 2018.

Venstre vil afsætte en milliard kroner, både regeringen og sundhedsøkonomen venter, at det vil koste mere. - Vi har aftalt, at staten tager regningen. Vi kan se, at en milliard kroner nok er lavt sat. Men det handler ikke om prisen for os. Det handler om, at der er en opgave, der skal løses, og så skal regningen betales, siger Heunicke. I slutningen af sidste år afsatte et flertal i Folketinget en milliard kroner i en ekstraordinær vinterpakke. Beløbet skulle bidrage til at fastholde sundhedspersonale og styrke aktiviteten på landets sygehuse. Regeringen kommer med et længe ventet sundhedsudspil i første kvartal af i år.

