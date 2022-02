Torsdag den 5. november 2020 ved middagstid sad Fødevareministeriets retschef, Paolo Perotti, på sin datters værelse oppe på loftet og talte i telefon.

I den anden ende var tre medarbejdere fra Justitsministeriet.

Forud var gået et døgn, hvor Perotti og Fødevareministeriet, sekunderet af Fødevarestyrelsen, havde forsøgt at trænge igennem med et vigtigt budskab til resten af embedsværket: