Se om du får en skattefri check: Varmepakken er på plads

»Det er rimeligt, at vi giver en håndsrækning. Mange danskere er ramt hårdt i denne tid, og vi vil gerne være med til at hjælpe dem i denne situation,« siger Dan Jørgensen.

Checken vil blive udbetalt automatisk - borgerne skal altså ikke selv søge om den.

»For uambitiøst«

I et interview med Jyllands-Posten lagde ministeren for et par uger siden op til, at langt de fleste familier med gasfyr skulle have tilsendt en skattefri check.

»Det er klart, at det ikke kun er pensionister eller kontanthjælpsmodtagere, der skal kunne få checken. Det er tiltænkt, at det skal være mere almindelige familier, men omvendt er det også klart, at har man en meget høj indtægt, har man måske ikke behov for den check,« sagde Dan Jørgensen og uddybede, at checken ikke var tiltænkt »folk med millionindtægter«.