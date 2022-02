15/02/2022 KL. 06:00

Apoteker vil overtage dele af lægernes arbejde, men lægerne er skeptiske

Gå på apoteket frem for til lægen, hvis du tror, at du har klamydia, eller hvis dit barn skal tjekkes for børneorm. Apotekerforeningen ønsker at kunne ordinere medicin for visse sygdomme. De praktiserende læger er skeptiske.