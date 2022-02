Speakerpigerne tonede dengang frem på skærmen for at byde velkommen til seerne og præsentere aftenens program. De sluttede ligeledes af med at sige godnat.

Koncertsal i Esbjerg

Musiklivet i Esbjerg var noget af det, der optog Anette Faaborg mest i hendes karriere.

»Jeg boede i Esbjerg i 26 år og var dybt optaget af at udvikle musiklivet. Ikke mindst var jeg dybt involveret i at samle penge til at opbygge et stort musikhus.«

Hun blev som rektor klar over, at Esbjergs musikscene led nød ved ikke at have en koncertsal. Det var svært at få de bedste elever til Esbjerg uden.

»Jeg var klar over, at hvis ikke der kom en koncertsal, så ville man i løbet af en årrække lægge hele den del af Danmark øde for musikskoler,« siger hun.

Musikhuset blev bygget efter 12 års hårdt arbejde, og det blev en succes.

Anette Faaborg har de sidste år af sin karriere været aktiv i Tænketank for Musikundervisning. Et arbejde, der har betydet meget for hende.