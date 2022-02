Mange ældre er bekymrede: I år forsvinder fastnettelefonen helt i Grønland

I løbet af 2022 skal grønlændere vinke farvel til de sidste fastnettelefoner. Teleselskabet Tusass har besluttet at lukke ned for hele det netværk af fastnettelefoner, som har eksisteret siden 1929 i Grønland. I 2022 er tiden nemlig løbet fra fastnetteknologien og ”Minutmaskinen”. Det betyder, at der ikke længere globalt produceres reservedele til teknologien, som derfor ikke kan vedligeholdes.

Tusass har i alt 1.198 fastnetkunder og mere end 59.000 mobilabonnenter. Teleselskabet tilbyder nye løsninger til både erhvervs- og privatkunder, der kan erstatte den nuværende fastnettelefoni. 5.704 grønlandske kunder har allerede de seneste år skiftet den gamle telefon ud med en mobil af slagsen.

Det er slemt for min far, som er 92 år gammel. Han bor stadig alene og hans fastnettelefon er hans eneste linje ud til resten af verden.

»I Tusass vil vi arbejde på at erstatte minutmaskinen med fri tale for alle i vores mobilprodukter og samtidig tilbyde bedre løsninger for kunderne,« siger administrerende direktør hos Tusass Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq.AG.

Direktøren erkender, at nye tider kræver tilpasning, og forsikrer at der arbejdes på at gøre det så smertefrit som muligt for kunder og medarbejdere. Ældre er bekymrede Men især mange ældre er bekymrede over udsigten til at miste fastnettelefonen i år. Sermitsiaq.AG har været i kontakt med et familiemedlem til en ældre borger, som forsøger at finde en løsning til sine forældre, når fastnetstelefonen forsvinder. »Det er slemt for min far, som er 92 år gammel. Han bor stadig alene og hans fastnettelefon er hans eneste linje ud til resten af verden. Siden han fik at vide, at fastnettet bliver nedlagt, har han været bekymret for, hvad han nu skal gøre. En mobiltelefon er ikke en brugbar løsning,« fortæller Michael Rosing.

Han har kontaktet Tusass’ kundeservice for at afsøge mulighederne, men i første omgang var der ikke meget hjælp at hente. Han fik dette svar på mail: »Nej, vi har ingen planer om at erstatte fastnettelefonerne. Vi henviser folk til at skifte over til mobiltelefoner. Vi har som regel også de lidt større seniormobiltelefoner med store taster og nem betjening.« Men de telefoner, der egner sig specielt til ældre, var på daværende tidspunkt ikke tilgængelige hos Tusass. Derfor undersøgte Michael Rosing muligheden for at skaffe en telefon udefra. Men heller ikke det var helt ligetil. »Jeg forsøgte at skaffe en telefon som fungerer som en fastnettelefon, men som bruger et mobilt signal. Desværre sender firmaet, der sælger dem i Danmark, ikke til Grønland,« siger han. Senere blev det første svar fra kundeservice suppleret med information om, at Tusass arbejder på en løsning. »Tusass har en alternativ løsning på vej med en ældrevenlig mobil med knapper, som man også har erfaring med fra andre lande. Vi har testet denne ældre- og brugervenlige telefon, som vi kommer til at tilbyde til denne helt særlige målgruppe,« oplyser privatkundedirektør Nikolaj Christoffersen til Sermitsiaq.AG.. Han kan ikke sige noget konkret om hvornår, telefonerne er klar. Mister deres telefonnummer En anden bekymring for flere ældre er, at de har haft deres nummer i flere årtier, og at vennerne kan huske hinandens numre. Derfor har det også været et ønske hos flere at beholde deres gamle nummer, når de skifter til mobiltelefoni. Dette har teleselskabet undersøgt, men har fundet frem til, at det ikke er muligt. Derfor må de sidste grønlændere med fastnettelefon i år vinke farvel til både den og deres velkendte telefonnummer.