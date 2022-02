I stedet opfordrer han til, at man blot tester en udvalgt gruppe.

- Vi kan teste dem, der kommer ind på hospitalet med symptomer og er syge. Ellers er det er noget pjat fortsat at masseteste befolkningen, siger Christian Wamberg.

På hospitalerne er antallet af patienter indlagt med corona torsdag steget med 17 til i alt 1354 personer. Antallet har - med en enkelt undtagelse 5. februar - været stigende siden 30. januar, hvor det var 948.

Det hører dog med til historien, at antallet af indlagte patienter dækker over både patienter, der er indlagt på grund af corona og med corona.

Det betyder, at det ikke er alle patienter, der er indlagt som følge af corona. Et eksempel kunne være, at en patient er indlagt med et brækket ben og derudover er smittet med corona.