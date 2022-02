Økonom: Én milliard er ikke nok til operationspukkel

- Det er faktisk vigtigt, at vi får høvlet det af hurtigst muligt, for ellers undergraver vi tilliden til det danske hospitalsvæsen, siger Jes Søgaard.

- Vi kommer nok over to milliarder kroner for at komme igennem med det her.

- Den milliard var udmøntet til en periode på fire måneder. Nu taler vi om en 12-måneders periode, hvor man skal købe ekstra arbejdskraft og fastholdelse af sygeplejersker, siger Jes Søgaard.

Med lidt hurtig hovedregning er der 10.000 kroner til hver operation med Venstres forslag. Men mange operationer er dyrere end det.

Regeringen er åben over for at inddrage private aktører, når det gælder om at få fjernet puklen af operationer efter covid-19.

Det giver god mening ifølge sundhedsøkonomen.

- Vi har en tyveårig gammel tradition for, at privathospitaler inddrages. Garantierne blev indført for at give alle borgere en ret til at søge over i det private hospitalsvæsen, så det ikke kun var dem med forsikring, siger Søgaard.