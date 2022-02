Flere end 100.000 har været smittet med corona mere end én gang – og smitten flytter i fuld fart vestpå

Din coronatest er positiv.

Den besked i e-boks er tikket ind hos danskere i alt 2.196.556 gange de seneste knap to år.

Men for 100.026 af dem er det ikke første gang, at smitten er en realitet. De er blevet gensmittet – og for nogle er der tale om tredje – ja, sågar fjerde gang – at smitten melder sig.