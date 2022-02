Storrygere i 80'erne giver Danmark kedelig KOL-rekord i Europa

Den eneste undtagelse var i 2015, hvor Ungarn toppede listen.

Ifølge Lungeforeningen er det et problem i Danmark, at mange for sent opdager, at de har KOL.

Kirse Bock, speciallæge i lungemedicin på Vejle Sygehus, siger i analysen, at det er ”altafgørende”, at patienter bliver diagnosticeret ”på et langt tidligere stadie af sygdommen, end tilfældet er i dag”.

Hvis de bliver opdaget tidligere, kan det give dem bedre livskvalitet, lyder det fra Torben Mogensen.

- Vi skal opspore folk, som har begyndende KOL, så man kan hjælpe med rygestop, hvis folk stadig ryger.

- Det vigtigste er, at man kan starte behandlinger, så man kan få et bedre liv og en bedre livskvalitet med KOL. Vi håber også på, at man kan leve længere, hvis man får en ordentlig behandling og bliver opsporet tidligere, siger han.