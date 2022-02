Det betyder, at det ikke er alle patienter, der er indlagt som følge af corona. Et eksempel kunne være, at en patient er indlagt med et brækket ben og derudover er smittet med corona.

Der er desuden registreret yderligere 18 coronarelaterede dødsfald, så det samlede antal coronarelaterede dødsfald under epidemien nu er 3927.

For coronadødsfald gælder samme forbehold som ved coronaindlagte. Corona er ikke nødvendigvis årsag til, at en person er død.