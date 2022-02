Skiferien i år bliver ikke helt, som den plejer. Men der venter både godt skiløb, nyfalden sne og ikke mindst god plads på pisterne for de tusinder af danskere, der i de kommende dage tager på skiferie og sætter kursen mod de hvide bjerge i nord og syd.

»Alle lifter er åbne. Man kan komme på ski. Man kan gå ud at spise. Gå på en moderat afterski. Og vejrudsigten ser ud til at være o.k. Og så er der selvfølgelig nogle coronaregler, der skal overholdes,« forklarer Jens Bor