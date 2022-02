»Hvis man har taget festbilleder, særligt nede omkring enden af Jomfru Ane Gade og gaden Ved Stranden søndag morgen fra kl. 05.00 og frem til 06.00, så er vi særdeles interesseret i at se dem – de kan rumme informationer af væsentlig betydning for efterforskningen,« siger lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, i en pressemeddelelsen fra Nordjyllands Politi.

Politiet meldte mandag aften ud, at man frygter, at den unge kvinde kan være offer for en forbrydelse, og politiet har iværksat en »intens efterforskning« af hendes forsvinden.

»Vi arbejder ud fra en formodning om, at Mia muligvis er blevet udsat for en forbrydelse,« udtalte vicepolitiinspektøren mandag aften.

Desuden beder politiet om, at man gemmer sine festbilleder, hvis man var i byen – særligt omkring enden af Jomfru Ane Gade og ved stranden mellem kl. 5.00-6.00. Billederne kan ifølge politiet rumme informationer, som kan vise sig vigtige for efterforskningen.

Hvis man bor i og omkring Aalborg Kommune, og man har video eller anden overvågning i sin bil, sit hjem eller andet, som har optaget i tidsrummet søndag morgen kl. 6.00-8.00, skal man sørge for at sikre det, så det ikke bliver slettet. Desuden opfordres man til at se det igennem.

»Den mørke bil kører mod syd ad Vesterbro, men derefter ved vi på nuværende tidspunkt ikke, hvor bilen fortsætter hen. Og derfor er vi meget interesseret i, at alle, der har videomateriale i deres bil, hjem eller andre steder og bor i Aalborg Kommune, straks sørger for at få det sikret,« siger han.

Overfor B.T. bekræfter Frank Olsen tirsdag, at Mia Skadhauge Stevn bor i det østlige Aalborg og altså gik i den modsatte retning af hjemmet, da hun bevægede sig fra Jomfru Ane Gade til Vesterbro. Det finder politiet dog ikke mistænkeligt, da det er normalt, at hun går den vej, hvis hun vil tage bussen hjem efter en bytur.

»Men noget af det, vi også lægger mærke til, er, at klokken er mange, og at hun ikke har noget overtøj på. Det betyder, at hun kan have haft en forudgående aftale. Det er i hvert fald en mulighed,« siger Frank Olsen til B.T.

Politiet opfordrer til, at man hellere ringer engang for meget end en gang for lidt, hvis man har information eller billede- og videomateriale, der kan være interessant for efterforskningen.